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Киноафиша Сериалы Далекая и близкая

Далекая и близкая (2023 - 2023)

Далекая и близкая 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Далекая и близкая» – это российская мелодрама о сестрах-близнецах. Соня работает архитектором в крупном бюро, и у нее совершенно нет времени на личную жизнь. Зато Оля только и мечтает поскорее выйти замуж. Никто не удивляется, когда она отбивает у своей близняшки жениха Артема прямо перед свадьбой. У пары рождается дочка, но вскоре брак распадается. Соня больше не держит на сестру зла и погружается в работу с головой. Но когда Оля вдруг исчезает, ей приходится вернуться в родной город и начать расследование.

В ролях
В ролях
Дмитрий Гудочкин
Дмитрий Гудочкин
Варвара Бородина
Варвара Бородина
Алиса Клагиш
Алиса Клагиш
Лариса Маркина
Кристина Шелобкова
Михаил Гудошников
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Далекая и близкая - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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