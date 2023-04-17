Сериал «Далекая и близкая» – это российская мелодрама о сестрах-близнецах. Соня работает архитектором в крупном бюро, и у нее совершенно нет времени на личную жизнь. Зато Оля только и мечтает поскорее выйти замуж. Никто не удивляется, когда она отбивает у своей близняшки жениха Артема прямо перед свадьбой. У пары рождается дочка, но вскоре брак распадается. Соня больше не держит на сестру зла и погружается в работу с головой. Но когда Оля вдруг исчезает, ей приходится вернуться в родной город и начать расследование.