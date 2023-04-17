Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Далекая и близкая 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Далекая и близкая
Киноафиша Сериалы Далекая и близкая Сезоны Сезон 1

Далекая и близкая 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Далекая и близкая»

В 1 сезоне сериала «Далекая и близкая» сестры-близнецы Соня и Ольга с детства очень различаются по характеру, несмотря на внешнюю идентичность. Соня – трудоголик, у нее есть талант к дизайну и архитектуре, поэтому она без труда поступает в столичный вуз, а затем устраивается работать архитектором в престижную московскую фирму. Вскоре она встречает Артема, а после помолвки привозит его в родной город познакомить с семьей. Но близняшка Оля, не добившаяся в жизни таких высот, начинает завидовать сестре. Вскоре Соня узнает, что Артем изменил ей, и теперь Оля ждет от него ребенка. Но этот брак не оказывается крепким. Через какое-то время Артем уходит, а Оля неожиданно исчезает.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Далекая и близкая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше