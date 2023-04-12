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Похититель: Хранитель сокровищ 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Похититель: Хранитель сокровищ
Киноафиша Сериалы Похититель: Хранитель сокровищ Сезоны Сезон 1

Stealer: The Treasure Keeper 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Похититель: Хранитель сокровищ»

В 1 сезоне сериала «Похититель: Хранитель сокровищ» бандитская группировка «Скунс», промышляющая кражей культурных ценностей, тайно объединяется с командой по сохранению предметов старины и произведений искусства «Карма». Связующим звеном в этом странном тандеме становится скромный чиновник Городского управления по сохранению культурного наследия Хван Дэ Мен. Днем он ведет скучную бумажную работу, с тоской наблюдая, как его высокопоставленное начальство безнаказанно разбазаривает то, что оно должно защищать. Тогда он решает действовать в обход закона, чтобы спасти хоть что-то и вернуть справедливость.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Похититель: Хранитель сокровищ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 мая 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 мая 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 мая 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 мая 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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