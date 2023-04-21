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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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Сдвиг
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Slip
18+
Год выпуска
2023
Страна
США/Канада
Эпизод длится
30 минут
Стрим-сервис
Roku
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Рейтинг сериала
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голосов
6.5
IMDb
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Список сезонов сериала «Сдвиг»
Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов
21 апреля 2023
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