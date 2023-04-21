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Сдвиг, список сезонов

Slip 18+
Год выпуска 2023
Страна США/Канада
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Roku

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Сдвиг»
Сдвиг - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
7 эпизодов 21 апреля 2023
 
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