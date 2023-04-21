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Сдвиг 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сдвиг
Киноафиша Сериалы Сдвиг Сезоны Сезон 1

Slip 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сдвиг»

В 1 сезоне сериала «Сдвиг» Мэй Кэннон кажется, что ее лучшие годы проходят впустую. Ей уже за тридцать, и она давно замужем, но брак не приносит ей счастья. Она испытывает к мужу нежность и привязанность, но уже много лет не чувствует к нему страсти и влечения. Женщина думает, не сделала ли она ошибку и не была бы ее жизнь ярче с другим человеком? Однажды она выпивает в баре и уходит домой с едва знакомым парнем по имени Эрик. Но утро после измены оказывается ужасным: Мэй понимает, что реальность каким-то образом изменилась, и теперь она в браке с Эриком. Она путешествует по разным мирам и отношениям, чтобы вернуться к настоящему мужу.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сдвиг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Жена The Wife
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2023
Пышный The Lush
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2023
Мама The Mother
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2023
Самозванец The Imposter
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2023
Вдова The Widow
Сезон 1 Серия 5
21 апреля 2023
Девушка The Girlfriend
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2023
Дакини The Dakini
Сезон 1 Серия 7
21 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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