«Оторваться невозможно»: 5 свежих турецких сериалов, уже доступных в сети от начала до конца

Именно на этом мультфильме франшиза «Три богатыря» свернула не туда: это не «Шамаханская царица», как думали многие

«Шилов, ты мне всю жизнь поломал!»: Устюгов так хорошо сыграл в «Ментовских войнах», что чуть не пострадал

Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое

Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления

Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+

В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем

Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась

3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»

Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира