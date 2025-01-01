Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Гарри Поттер 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гарри Поттер
Киноафиша Сериалы Гарри Поттер Сезоны Сезон 1

Harry Potter
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Гарри Поттер»

В 1 сезоне сериала «Гарри Поттер» в семействе Дурслей на Тисовой улице живет приемыш – племянник-сирота по имени Гарри. Родственники относятся к нему без особой нежности, и детство мальчика нельзя назвать счастливым. Но все меняется, когда в дом прилетает сова с письмом для Гарри, а вскоре за ним приходит загадочный незнакомец – великан Хагрид. Выясняется, что родители мальчика были волшебниками и погибли в битве с великим злым колдуном. Теперь Гарри предстоит поступить в школу чародейства и волшебства Хогвартс, чтобы однажды бросить вызов убийце своей семьи. В поезде он знакомится с рыжим мальчиком Роном и очень умной девочкой Гермионой.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Список серий сериала Гарри Поттер График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
«Оторваться невозможно»: 5 свежих турецких сериалов, уже доступных в сети от начала до конца
Именно на этом мультфильме франшиза «Три богатыря» свернула не туда: это не «Шамаханская царица», как думали многие
«Шилов, ты мне всю жизнь поломал!»: Устюгов так хорошо сыграл в «Ментовских войнах», что чуть не пострадал
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше