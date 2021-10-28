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Йешильчам 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Йешильчам
Киноафиша Сериалы Йешильчам Сезоны Сезон 2

Yeşilçam 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Йешильчам»

Во 2-м сезоне сериала «Йешильчам» проходит пять лет после событий предыдущего сезона. Многое меняется в мире, в Турции и в Йешильчаме. Семих Атеш завершает строительство дома, расширяет свой бизнес и становится одним из крупнейших производителей кино в студии. Чтобы удержать свои позиции и расширить влияние, ему приходится в очередной раз встретиться с Рехой и пойти на определенный риск. Борьба героя в мире турецкой киноиндустрии продолжается. Кроме того, в его жизнь внезапно входит любовь. Женщина, которую Семих встречает в одном из своих любимых мест богемного мира Стамбула, производит на него сильное впечатление. Он не может выбросить ее из головы.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Йешильчам» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
28 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
28 октября 2021
Серия 3\ Episode 3
Сезон 2 Серия 3
28 октября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 октября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
28 октября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
10 декабря 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
10 декабря 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
10 декабря 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
10 декабря 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
10 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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