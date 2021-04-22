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Йешильчам 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Йешильчам
Киноафиша Сериалы Йешильчам Сезоны Сезон 1

Yeşilçam 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Йешильчам»

В 1-м сезоне сериала «Йешильчам» действие происходит в Стамбуле, в знаменитом районе Бейоглу. Это турецкая версия Голливуда, именно здесь живут работники киноиндустрии. Семих Атеш был успешным продюсером, но однажды его постигла неудача. Герой лишился всего, чего с таким трудом достигал. Несмотря на все сложности, он не намерен опускать руки. Семих начинает строить свою карьеру с нуля. Тем временем очаровательная девушка по имени Тюлин Сайгы мечтает завоевать популярность в качестве актрисы, но дела у нее идут не то что бы гладко. Героям предстоит справиться с многочисленными трудностями, чтобы достичь цели.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Йешильчам» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 мая 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 мая 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 мая 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 мая 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 июня 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 июня 2021
График выхода всех сериалов
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