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Йешильчам, список сезонов

Yeşilçam 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис BluTV

Рейтинг сериала

0.0
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7.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Йешильчам»
Йешильчам - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 22 апреля 2021 - 10 июня 2021
 
Йешильчам - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 28 октября 2021 - 10 декабря 2021
 
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