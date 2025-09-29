Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Голубые огни 2023 - 2025, 3 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Голубые огни Сезоны Сезон 3

Blue Lights
Премьера сезона 29 сентября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 1
Продолжительность сезона 59 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Голубые огни 3 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
TBA
Сезон 3 Серия 1
29 сентября 2025
График выхода всех сериалов
«Аватар 3» еще не вышел, а Кэмерон строит планы до «Аватара 7»: полная хронология франшизы по годам (и на будущее тоже)
«Смирись с этим!»: в России показывают сериал, где актеров полностью заменил ИИ — реакция зрителей бесценна
«Рэмбо для думающих»: Стивен Кинг посмотрел новый фильм Netflix с «Рэмбо» и обомлел
Если понравилась «Трасса» и «Хрустальный»: новый детектив с Акиньшиной похож сразу на два хита Маловичко
Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому
«Игра в кальмара: Америка» обязана исправить ключевую ошибку оригинальной дорамы: и поможет ей в этом лучший триллер 2025 года
Режиссер «Орудий» взялся за культовую игру Resident Evil: сюжет фильма сломает все шаблоны — и каст почти сформирован
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
За что получил нобелевку Шелдон Купер в «Теории большого взрыва»: его идея противоречит «реальной» — и в этом весь сок
Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше
Робин Уильямс называл эту драму лучшим опытом в своей карьере — фильм сделал Мэтта Дэймона и Бена Аффлека мировыми знаменитостями
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше