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Голубые огни 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Голубые огни
Киноафиша Сериалы Голубые огни Сезоны Сезон 1

Blue Lights
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Голубые огни»

В 1 сезоне сериала «Голубые огни» молодая женщина по имени Грейс поступает в департамент ирландской полиции, чтобы выучиться на настоящего стража порядка. Как и другие новички, она каждый день сталкивается с непосильными испытаниями, страшными психологическими нагрузками и смертельными опасностями. Когда она дежурит в приемной участка, к ней обращается за помощью женщина, чей сын связался с печально известной бандой. Стажерка обещает помочь ей защитить своего ребенка, хотя не имеет ни малейшего понятия, как это сделать. Тем временем остальная команда пытается разобраться с крупной партией наркотиков, недавно ввезенной на территорию страны.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Голубые огни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Код The Code
Сезон 1 Серия 1
27 марта 2023
Плохая партия Bad Batch
Сезон 1 Серия 2
27 марта 2023
Страх The Fear
Сезон 1 Серия 3
27 марта 2023
Лихорадка полнолуния Full Moon Fever
Сезон 1 Серия 4
27 марта 2023
Вопросительное слово The Q Word
Сезон 1 Серия 5
27 марта 2023
Люби того, с кем ты Love the One You're With
Сезон 1 Серия 6
27 марта 2023
График выхода всех сериалов
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