Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Голубые огни
Киноафиша Сериалы Голубые огни Сезоны

Голубые огни, список сезонов

Blue Lights
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Эпизод длится 59 минут
Стрим-сервис BBC iPlayer

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Голубые огни»
Голубые огни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 27 марта 2023
 
Голубые огни - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 15 апреля 2024
 
Сезон 3
TBA
 
Сезон 4
TBA
 
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше