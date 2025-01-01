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Званый ужин, список сезонов

Званый ужин 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Эпизод длится 48 минут
Телеканал РЕН-ТВ

Рейтинг шоу

0.0
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3.6 IMDb
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Список сезонов телешоу «Званый ужин»
Званый ужин - Сезон 1 Сезон 1
75 эпизодов 18 сентября 2006 - 29 декабря 2006
Званый ужин - Сезон 2 Сезон 2
186 эпизодов 12 февраля 2007 - 31 декабря 2007
Званый ужин - Сезон 3 Сезон 3
190 эпизодов 21 января 2008 - 26 декабря 2008
Званый ужин - Сезон 4 Сезон 4
245 эпизодов 12 января 2009 - 18 декабря 2009
Званый ужин - Сезон 5 Сезон 5
230 эпизодов 11 января 2010 - 31 декабря 2010
Званый ужин - Сезон 6 Сезон 6
185 эпизодов 31 января 2011 - 2 декабря 2011
Званый ужин - Сезон 7 Сезон 7
210 эпизодов 23 января 2012 - 14 декабря 2012
Званый ужин - Сезон 8 Сезон 8
200 эпизодов 14 января 2013 - 6 декабря 2013
Званый ужин - Сезон 9 Сезон 9
200 эпизодов 13 января 2014 - 28 ноября 2014
Званый ужин - Сезон 10 Сезон 10
200 эпизодов 19 января 2015 - 11 декабря 2015
Званый ужин - Сезон 11 Сезон 11
180 эпизодов 18 января 2016 - 9 декабря 2016
Званый ужин - Сезон 12 Сезон 12
120 эпизодов 9 января 2017 - 8 сентября 2017
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