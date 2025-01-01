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Званый ужин
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Званый ужин, список сезонов
Званый ужин
18+
Год выпуска
2006
Страна
Россия
Эпизод длится
48 минут
Телеканал
РЕН-ТВ
Рейтинг шоу
0.0
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голосов
3.6
IMDb
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Список сезонов телешоу «Званый ужин»
Сезон 1
75 эпизодов
18 сентября 2006 - 29 декабря 2006
Сезон 2
186 эпизодов
12 февраля 2007 - 31 декабря 2007
Сезон 3
190 эпизодов
21 января 2008 - 26 декабря 2008
Сезон 4
245 эпизодов
12 января 2009 - 18 декабря 2009
Сезон 5
230 эпизодов
11 января 2010 - 31 декабря 2010
Сезон 6
185 эпизодов
31 января 2011 - 2 декабря 2011
Сезон 7
210 эпизодов
23 января 2012 - 14 декабря 2012
Сезон 8
200 эпизодов
14 января 2013 - 6 декабря 2013
Сезон 9
200 эпизодов
13 января 2014 - 28 ноября 2014
Сезон 10
200 эпизодов
19 января 2015 - 11 декабря 2015
Сезон 11
180 эпизодов
18 января 2016 - 9 декабря 2016
Сезон 12
120 эпизодов
9 января 2017 - 8 сентября 2017
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