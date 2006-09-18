Званый ужин (2006 - 2017)

"Званый ужин" - это популярное телешоу на канале РЕН-ТВ, в котором каждый день пятеро незнакомых людей собираются за одним столом, чтобы попробовать блюда от хозяина дома, а также порассуждать на разные темы. Это шоу, которое объединяет различные людей, представленных разными нравами и социально-культурными группами.

Каждый день участники шоу "Званый ужин" меняются, и каждый из них идет с конкретной задачей - заставить остальных узнать чего-то нового о себе. Каждый участник приносит к столу не только свое любимое блюдо, но и свою жизнь, свои истории и опыты.