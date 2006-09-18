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Киноафиша Сериалы Званый ужин

Званый ужин (2006 - 2017)

Званый ужин 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 12 сезонов
Эпизод длится 48 минут
Телеканал РЕН-ТВ
Продолжительность телешоу 1776 часов 0 минут
О чем телешоу

 

"Званый ужин" - это популярное телешоу на канале РЕН-ТВ, в котором каждый день пятеро незнакомых людей собираются за одним столом, чтобы попробовать блюда от хозяина дома, а также порассуждать на разные темы. Это шоу, которое объединяет различные людей, представленных разными нравами и социально-культурными группами.

 

Каждый день участники шоу "Званый ужин" меняются, и каждый из них идет с конкретной задачей - заставить остальных узнать чего-то нового о себе. Каждый участник приносит к столу не только свое любимое блюдо, но и свою жизнь, свои истории и опыты.

В ролях
В ролях
Александр Ковалев
Григорий Шевчук
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Званый ужин - Сезон 1 Сезон 1
2006, 75 эпизодов
Званый ужин - Сезон 2 Сезон 2
2007, 185 эпизодов
Званый ужин - Сезон 3 Сезон 3
2008, 190 эпизодов
Званый ужин - Сезон 4 Сезон 4
2009, 245 эпизодов
Званый ужин - Сезон 5 Сезон 5
2010, 230 эпизодов
Званый ужин - Сезон 6 Сезон 6
2011, 185 эпизодов
Званый ужин - Сезон 7 Сезон 7
2012, 210 эпизодов
Званый ужин - Сезон 8 Сезон 8
2013, 200 эпизодов
Званый ужин - Сезон 9 Сезон 9
2014, 200 эпизодов
Званый ужин - Сезон 10 Сезон 10
2015, 200 эпизодов
Званый ужин - Сезон 11 Сезон 11
2016, 180 эпизодов
Званый ужин - Сезон 12 Сезон 12
2017, 120 эпизодов
Кадры из телешоу
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