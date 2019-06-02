Menu
Russian
Axios (2018), season 2

Axios 18+
Season premiere 2 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Axios" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Axios: Все имеет значение» Джаред Кушнер дает эксклюзивное интервью о своих ближайших планах. Китай бросает Америке негласный политический вызов, к которому оказываются готовы не все политики и бизнесмены. А над миром нависает величайшая экологическая угроза за сотню лет. Также ведущие и приглашенные гости обсуждают устройство алгоритмов ненависти в интернете и реформу денежного залога, берут интервью у генерального директора Google и General Motors, размышляют о будущем конструктора LEGO к 2030 году, погружаются в мир современного киберспорта и делают ставки на судьбу США.

TV Show rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb
"Axios" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 2 Episode 1
2 June 2019
Episode 2
Season 2 Episode 2
9 June 2019
Episode 3
Season 2 Episode 3
16 June 2019
Episode 4
Season 2 Episode 4
23 June 2019
Episode 5
Season 2 Episode 5
20 October 2019
Episode 6
Season 2 Episode 6
27 October 2019
Episode 7
Season 2 Episode 7
3 November 2019
Episode 8
Season 2 Episode 8
10 November 2019
TV series release schedule
