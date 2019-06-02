Во 2 сезоне шоу «Axios: Все имеет значение» Джаред Кушнер дает эксклюзивное интервью о своих ближайших планах. Китай бросает Америке негласный политический вызов, к которому оказываются готовы не все политики и бизнесмены. А над миром нависает величайшая экологическая угроза за сотню лет. Также ведущие и приглашенные гости обсуждают устройство алгоритмов ненависти в интернете и реформу денежного залога, берут интервью у генерального директора Google и General Motors, размышляют о будущем конструктора LEGO к 2030 году, погружаются в мир современного киберспорта и делают ставки на судьбу США.