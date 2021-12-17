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Остров спокойствия (2021), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Остров спокойствия
Киноафиша Сериалы Остров спокойствия Сезоны Сезон 1

Chillin Island 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Остров спокойствия»

В 1 сезоне шоу «Остров спокойствия» команда, состоящая из всемирно известных актеров, музыкантов и других знаменитостей, отправляется в незабываемое путешествие. Герои должны на время забыть о своей повседневной шумной жизни, полной съемок, гастролей, общения с прессой и фанатами, и погрузиться в спокойствие дикой природы. Они посетят самые загадочные и отдаленные уголки земного шара, чтобы разгадать загадки природы, испытать свою отвагу и веру в себя и в конце концов погрузиться в глубины собственной души. Рыбалка, охота, строительство жилья из подручных материалов и борьба за выживание – вот что ждет героев.

Рейтинг шоу

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «Остров спокойствия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Молодой бандит Young Thug
Сезон 1 Серия 1
17 декабря 2021
Маленькая яхта Lil' Yachty
Сезон 1 Серия 2
24 декабря 2021
Лил Текка при участии Эзры Кениг Lil Tecca ft. Ezra Koenig
Сезон 1 Серия 3
31 декабря 2021
Лыжная маска бога спада Ski Mask the Slump God
Сезон 1 Серия 4
7 января 2022
Гунна и Киллер Майк Gunna and Killer Mike
Сезон 1 Серия 5
14 января 2022
Кой Лере и Розалия Coi Leray and Rosalía
Сезон 1 Серия 6
14 января 2022
График выхода всех сериалов
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