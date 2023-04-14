Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Сыщицы. Нож в спину
Киноафиша Сериалы Сыщицы. Нож в спину Сезоны

Сыщицы. Нож в спину, список сезонов

Сыщицы. Нож в спину 12+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Сыщицы. Нож в спину»
Сыщицы. Нож в спину - Сезон 1 Сезон 1
2 эпизода 14 апреля 2023
 
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше