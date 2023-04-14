Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сыщицы. Нож в спину 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сыщицы. Нож в спину
Киноафиша Сериалы Сыщицы. Нож в спину Сезоны Сезон 1

Сыщицы. Нож в спину 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сыщицы. Нож в спину»

В 1 сезоне сериала «Сыщицы. Нож в спину» в центре событий оказываются две совершенно разные сотрудницы убойного отдела МВД. Алла Баринова носит капитанские погоны и отличается своей дерзостью, отвагой и красотой. А Евгению Алехину все считают серой мышью, так как ее главное оружие – это знания. Однако вдвоем эти женщины умудряются раскрывать самые сложные дела и ловить преступников, перед которыми пасуют коллеги-мужчины. В городе обнаруживается труп молодой девушки Людмилы Кротовой, которая работала помощницей известного адвоката. Все указывает на серийного маньяка, которого уже давно ловят по окрестностям. Но Женя чувствует подвох…

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Сыщицы. Нож в спину» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше