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Цунами 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Цунами
Киноафиша Сериалы Цунами Сезоны Сезон 1

Tsunami: The Aftermath 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 ноября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цунами»

В 1 сезоне сериала «Цунами» после того, как стихийное бедствие проносится по региону, многие семьи оказываются в непростой ситуации и не могут объединиться. Ян и Сьюзи Картер разыскивают свою шестилетнюю дочь Марту, которая пропала в разгар цунами. Ким Пибоди и ее сын Адам не могут найти отца семейства Джеймса и старшего сына Джона. А бедный тайский официант по имени Тхана и вовсе должен как-то пережить потерю сразу всех, кто был ему близок. Тем временем чиновник Тони Уиттакер пытается справиться с последствиями несчастья и бьется о стену бюрократической системы. А сотрудница христианской компании Кэти Грэм всячески поддерживает пострадавших.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Цунами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Цунами: Последствия, часть 1 Tsunami: The Aftermath, Part 1
Сезон 1 Серия 1
28 ноября 2006
Цунами: Последствия, часть 2 Tsunami: The Aftermath, Part 2
Сезон 1 Серия 2
28 ноября 2006
График выхода всех сериалов
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