Заглавная карточкаХотя действие этого фильма разворачивается на фоне реальных событий 26 декабря 2004 года, это полностью вымышленное изображение. Персонажи и бизнесы, показанные в фильме, совершенно вымышленные. Любое сходство между ними и реальными людьми или бизнесами является случайным, неумышленным и не должно быть воспринято как таковое.
Титульная картаЭто вымышленная драма, вдохновлённая реальными событиями цунами в Азии в декабре 2004 года. Она основана на интервью и исследованиях.
