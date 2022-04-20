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Украденное сердце 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Украденное сердце
Киноафиша Сериалы Украденное сердце Сезоны Сезон 1

Pálpito 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 14
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Украденное сердце»

В 1 сезоне сериала «Украденное сердце» счастливая пара Симон и Валерия проводит вместе райский отпуск, но неожиданно женщину похищают прямо в разгар поездки. Тем временем юная красавица Камилла готовится к свадьбе с любимым человеком, но у нее случается сердечный приступ. Когда она приходит в себя после тяжелой операции, жених сообщает ей, что в ее груди теперь бьется чужое сердце. Она начинает задавать вопросы о своем доноре, но не получает ответов. В это время Симон выясняет, что его жену похитила организация, нелегально продающая человеческие органы. Он решает отыскать женщину, в груди которой бьется сердце Валерии.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Украденное сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Счастье – штука хрупкая La felicidad no es redonda
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2022
Гость в моем теле Un huésped dentro de mi cuerpo
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2022
Поиск La búsqueda
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2022
Это сердце не должно было быть вашим Ese corazón nunca debió ser tuyo
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2022
Организация La organización
Сезон 1 Серия 5
20 апреля 2022
Концы в воду Sin cabos sueltos
Сезон 1 Серия 6
20 апреля 2022
Переломный момент Un momento crucial
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2022
Мой муж – убийца? ¿Mi esposo es un asesino?
Сезон 1 Серия 8
20 апреля 2022
Мы хотим изменить твою жизнь Estamos aquí para cambiarle la vida
Сезон 1 Серия 9
20 апреля 2022
Страшная правда La terrible verdad
Сезон 1 Серия 10
20 апреля 2022
Внедрение El infiltrado
Сезон 1 Серия 11
20 апреля 2022
Шрам La cicatriz
Сезон 1 Серия 12
20 апреля 2022
Новая жертва La próxima víctima
Сезон 1 Серия 13
20 апреля 2022
Признание La confesión
Сезон 1 Серия 14
20 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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