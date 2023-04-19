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Украденное сердце 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Украденное сердце
Киноафиша Сериалы Украденное сердце Сезоны Сезон 2

Pálpito 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Украденное сердце»

Во 2 сезоне сериала «Украденное сердце» Симон осознает, что план мести отдаляет его от своих детей. Ему приходится выбрать, что важнее для него в данный момент: разобраться со злодеями, похитившими сердце его любимой женщины, или спасти остатки своей семьи. Тем временем Мариачи дает Чеко его первое секретное задание, а Закариас вступает в спор с Карденасом. Шрам Камиллы приводит Симона к болезненному выводу. Саманта отправляется на поиски Тома, а Камилла принимает трудное решение. Симон оказывается один на один с системой, которая торгует людьми как вещами, не зная ничего святого. Он должен бороться ради памяти жены.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Украденное сердце График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Воссоединение El reencuentro
Сезон 2 Серия 1
19 апреля 2023
Поставь себя на мое место Ponte en mis zapatos
Сезон 2 Серия 2
19 апреля 2023
Добро пожаловать в ад Bienvenidos al infierno
Сезон 2 Серия 3
19 апреля 2023
Отчаянное решение Una solución desesperada
Сезон 2 Серия 4
19 апреля 2023
Хаос El caos
Сезон 2 Серия 5
19 апреля 2023
Последняя надежда La última esperanza
Сезон 2 Серия 6
19 апреля 2023
Ужасный выбор La terrible elección
Сезон 2 Серия 7
19 апреля 2023
Гонка со временем A contrarreloj
Сезон 2 Серия 8
19 апреля 2023
Все выходит из-под контроля Fuera de control
Сезон 2 Серия 9
19 апреля 2023
Искупление Expiación
Сезон 2 Серия 10
19 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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