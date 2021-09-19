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Что спрятано в снегу 2018 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Что спрятано в снегу
Киноафиша Сериалы Что спрятано в снегу Сезоны Сезон 2

Det som göms i snö 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Что спрятано в снегу»

Во 2 сезоне сериала «Что спрятано в снегу» Петер отправляется выпить с коллегами своего покойного брата. Один из них под действием алкоголя неосторожно заявляет, что знает кое-что о смерти мужчины. Вскоре после этого его самого находят убитым. Петер и Барбара следят за шефом полиции Людвигом Ларссоном, который вызывает у них некоторые подозрения. Тем временем Йорма замечает, что Конни копается в материалах одного из старых дел. Это кажется ему подозрительным, и он просит Кайсу проследить за ней. Элла и Вероника требуют объяснить им, чем занимается подразделение Петера. А расследование в отношении Людвига приводит к неутешительным выводам.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Что спрятано в снегу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Avsnitt 1
Сезон 2 Серия 1
19 сентября 2021
Серия 2 Avsnitt 2
Сезон 2 Серия 2
19 сентября 2021
Серия 3 Avsnitt 3
Сезон 2 Серия 3
19 сентября 2021
Серия 4 Avsnitt 4
Сезон 2 Серия 4
19 сентября 2021
Серия 5 Avsnitt 5
Сезон 2 Серия 5
19 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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