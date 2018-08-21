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Что спрятано в снегу 2018 - 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Что спрятано в снегу
Киноафиша Сериалы Что спрятано в снегу Сезоны Сезон 1

Det som göms i snö 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Что спрятано в снегу»

В 1 сезоне сериала «Что спрятано в снегу» Петер Вендель возвращается на службу после долгого пребывания на больничном. В прошлом он был успешным полицейским, но травма на задании и последующая депрессия сломали его судьбу. Супруга Энн-Мари ушла, после чего ее карьера резко начала подниматься в гору, а друзья отвернулись. Теперь единственная надежда Петера – возвращение к любимой работе. Ему поручают сформировать особый отряд полиции, чтобы повторно расследовать нераскрытые старые дела об убийствах. Его подчиненными становятся неопытная Барбара, алкоголичка Kайса и собирающийся в отставку Йорма.   

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Что спрятано в снегу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Avsnitt 1
Сезон 1 Серия 1
21 августа 2018
Серия 2 Avsnitt 2
Сезон 1 Серия 2
28 августа 2018
Серия 3 Avsnitt 3
Сезон 1 Серия 3
4 сентября 2018
Серия 4 Avsnitt 4
Сезон 1 Серия 4
11 сентября 2018
Серия 5 Avsnitt 5
Сезон 1 Серия 5
18 сентября 2018
Серия 6 Avsnitt 6
Сезон 1 Серия 6
25 сентября 2018
Серия 7 Avsnitt 7
Сезон 1 Серия 7
2 октября 2018
Серия 8 Avsnitt 8
Сезон 1 Серия 8
9 октября 2018
График выхода всех сериалов
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