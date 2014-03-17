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Вдовец 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вдовец
Киноафиша Сериалы Вдовец Сезоны Сезон 1

The Widower 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вдовец»

 

В 1 сезоне сериала «Вдовец» Малкольм Вебстер – ничем не примечательный, на первый взгляд, мужчина. Он живет со своей супругой Клэр в городе Абердин в Шотландии и работает медбратом в местной больнице. Он зарабатывает немного, но любит жить на широкую ногу, пользуясь средствами своей супруги. Когда та начинает возмущаться и отбирает у него свои кредитные карты, он накачивает ее наркотиками и подстраивает аварию. Став «безутешным вдовцом», Малкольм забирает наследство и перебирается в Новую Зеландию. Здесь он женится повторно – на богатой женщине Фелисити Драмм, но ее отец подозревает зятя в нечистых помыслах.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вдовец» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2014
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2014
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2014
График выхода всех сериалов
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