Сериал «Виртуальный секс» – это американская документалка о сфере цифровых удовольствий. Мы живем в эпоху, когда даже самые странные человеческие желания можно удовлетворить, лишь нажав несколько кнопок на клавиатуре и введя на сайте номер своей кредитки. Вебкам-модели, эротические видео, онлайн-трансляции, видеозвонки и даже онлайн-проститутки – в интернете есть все. Сериал рассказывает обо всех тонкостях секса в цифровую эпоху. Сколько стоят запретные удовольствия и как заработать на фантазиях?