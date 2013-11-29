«Жила-была царевна» – это детский анимационный сериал про маленькую непоседливую девчушку. Героине всего пять лет, и она только познает мир, но в ее жилах течет царская кровь, ведь родители девочки – настоящие Царь и Царица. Также у Царевны есть собака по кличке Свита, которая сопровождает ее во всех приключениях. Царевна – очень капризный и непослушный ребенок, она постоянно отказывается обедать, не ложится спать в положенное время и не любит проигрывать. Но она готова работать над собой, чтобы стать достойной наследницей.