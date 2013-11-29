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Киноафиша Сериалы Жила-была Царевна

Жила-была Царевна (2013 - 2017)

Жила-была Царевна 0+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 7 минут
Стрим-сервис YouTube Premium
Продолжительность сериала 1 час 17 минут
О чем сериал

«Жила-была царевна» – это детский анимационный сериал про маленькую непоседливую девчушку. Героине всего пять лет, и она только познает мир, но в ее жилах течет царская кровь, ведь родители девочки – настоящие Царь и Царица. Также у Царевны есть собака по кличке Свита, которая сопровождает ее во всех приключениях. Царевна – очень капризный и непослушный ребенок, она постоянно отказывается обедать, не ложится спать в положенное время и не любит проигрывать. Но она готова работать над собой, чтобы стать достойной наследницей.

В ролях
В ролях
Елизавета Запорожец
Алёна Созинова
Василий Шемякинский
Евгений Вальц
Анастасия Лучинина
Артём Колпаков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Жила-была Царевна - Сезон 1 Сезон 1
2013, 11 эпизодов
 
Кадры из сериала
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