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Жила-была Царевна 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Жила-была Царевна
Киноафиша Сериалы Жила-была Царевна Сезоны Сезон 1

Жила-была Царевна 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 ноября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 20
Продолжительность сезона 2 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жила-была Царевна»

В 1 сезоне сериала «Жила-была царевна» в центре событий оказывается маленькая непоседливая девочка. Она не любит есть полезные продукты, спать после обеда, проигрывать в любых играх и слушаться родителей. Несмотря на дурной характер, юная героиня – самая настоящая потомственная Царевна, правда, ей пока всего пять лет. Ее мама – Царица, а папа – Царь, а еще в семье есть собака по кличке Свита. Все вместе они стараются воспитать из Царевны хорошего человека и достойную наследницу короны. Сердце у девочки большое и доброе, нужно лишь объяснить ей, как можно себя вести, а как нельзя. Постепенно Царевна начинает меняться к лучшему…

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Список серий 1-го сезона сериала «Жила-была Царевна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Не буду спать!
Сезон 1 Серия 1
29 ноября 2013
Хочу подарков!
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2014
Жадина!
Сезон 1 Серия 3
30 декабря 2014
Волшебные сказки
Сезон 1 Серия 4
20 июня 2015
Замарашка
Сезон 1 Серия 5
20 ноября 2015
Про еду
Сезон 1 Серия 6
27 июня 2016
Не хочу проигрывать!
Сезон 1 Серия 7
7 октября 2016
Шапку долой!
Сезон 1 Серия 8
14 октября 2016
Про уборку
Сезон 1 Серия 9
6 апреля 2017
Хочу на море!
Сезон 1 Серия 10
16 июня 2017
Не хочу в садик!
Сезон 1 Серия 11
15 сентября 2017
С Новым годом!
Сезон 1 Серия 12
14 декабря 2017
Ай, болит!
Сезон 1 Серия 13
24 апреля 2018
Мульти-пульти
Сезон 1 Серия 14
17 июля 2018
Попрыгунья
Сезон 1 Серия 15
1 ноября 2018
Зимние забавы
Сезон 1 Серия 16
26 декабря 2018
Гонщица
Сезон 1 Серия 17
28 марта 2019
Монстры вокруг
Сезон 1 Серия 18
17 июля 2019
Спасение осьминога
Сезон 1 Серия 19
8 ноября 2019
Адвент-календарь
Сезон 1 Серия 20
29 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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