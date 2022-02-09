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Темное сердце 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Темное сердце
Киноафиша Сериалы Темное сердце Сезоны Сезон 1

Mörkt Hjärta 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Темное сердце»

В 1 сезоне сериала «Темное сердце» молодая женщина Таня Торелл, пережившая немало испытаний, занимается спасением людей и расследованием преступлений. Она возглавляет поисково-спасательную службу в шведской глубинке. Однажды ей достается очень запутанное и непростое дело. Местный миллионер-землевладелец, весьма влиятельный и известный человек, будто проваливается под землю: его не могут найти ни близкие, ни бизнес-партнеры. Полиция обвиняет в похищении и убийстве его юную дочь. Ведь соседи свидетельствуют, что отец запрещал ей выходить замуж за фермера, которого она полюбила. Но, похоже, разгадка куда сложнее.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Темное сердце» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Семьи во вражде Familjer i fejd
Сезон 1 Серия 1
9 февраля 2022
Подозреваемые Misstänkta
Сезон 1 Серия 2
9 февраля 2022
Неожиданная помощь Oväntad hjälp
Сезон 1 Серия 3
16 февраля 2022
Под прессом Under press
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2022
Правда должна выйти Sanningen ska fram
Сезон 1 Серия 5
2 марта 2022
График выхода всех сериалов
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