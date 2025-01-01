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Темное сердце
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Темное сердце, список сезонов
Mörkt Hjärta
16+
Год выпуска
2022
Страна
Швеция/Дания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Kanal 5
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Рейтинг сериала
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голосов
6.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Темное сердце»
Сезон 1 / Season 1
5 эпизодов
9 февраля 2022 - 2 марта 2022
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