Постеры сериала «Темное сердце»

Вместо Мине теперь будет Боран: в 30 серии «Далекого города» зрителей ждало невероятное воскрешение из мертвых

Это точно сказал Будько? А может Круглый из «Брата»? Найдите в тесте только цитаты из «Сватов» — попробуйте набрать хотя бы 2 из 6

«Голову с плеч!» — но сначала посмотрите новый трейлер «Алисы в стране чудес» со звездой «Слова пацана» и музыкой Высоцкого (видео)

Безруков 6 раз ходил на пробы, но роль досталась Устюгову: так актер избежал позора — фильм с рейтингом 4,6 с треском провалился

От Поповича до Муромца: ответьте на 5 вопросов и мы скажем, кто из «Трех богатырей» вам идеально подходит (тест)

Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали

«Очень прибыльное г…»: фильмы Андреасяна подняли на смех на Первом канале — под раздачу попал и «Последний богатырь»

В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли

Невозможное уравнение и астронавт-предатель: разбор самых непонятных моментов «Интерстеллара»

Disney ходит по тонкому льду: в первом «Холодном сердце» — ляп на ляпе, от «мертвой» Анны до «бесполезного» Олафа