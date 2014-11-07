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Шоу Эрика Андре (2012), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Шоу Эрика Андре
Киноафиша Сериалы Шоу Эрика Андре Сезоны Сезон 3

The Eric Andre Show
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Шоу Эрика Андре»

В 3 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» ведущего в его юмористическом шоу навещают с Сет Роген и Аса Акира, Лорен Конрад и Риз Уизерспун, Райан Квантен и даже Бейонсе и Джей-Зи… по крайней мере, сам Эрик искренне в это верит! На самом деле в роли мировых знаменитостей к нему напрашиваются загадочные мошенники. Зато в самый неожиданный момент в студии может появиться настоящая звезда, а «гениальный шоумен» Андре даже не узнает ее, приняв за работника сцены или уборщика. В общем, скучать зрителям этого шоу, как всегда, не приходится. Истина здесь уживается бок о бок с абсурдом, а шарм – с вопиющей грубостью.

Рейтинг шоу

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8.5 IMDb
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Список серий телешоу Шоу Эрика Андре График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сет Роген; Аса Акира Seth Rogen; Asa Akira
Сезон 3 Серия 1
7 ноября 2014
Лорен Конрад; Риз Уизерспун Lauren Conrad; Reese Witherspoon
Сезон 3 Серия 2
14 ноября 2014
Райан Квантен; Бейонсе и Джей-Зи Ryan Kwanten; Beyonce & Jay-Z
Сезон 3 Серия 3
21 ноября 2014
Джиллиан Барбери; Виктор Ортис Jillian Barberie; Victor Ortiz
Сезон 3 Серия 4
28 ноября 2014
Шоу Ганнибала Буресса The Hannibal Buress Show
Сезон 3 Серия 5
5 декабря 2014
Виз Халифа; Обри Пиплз Wiz Khalifa; Aubrey Peeples
Сезон 3 Серия 6
12 декабря 2014
Натури Нотон; Райан Филипп Naturi Naughton; Ryan Phillippe
Сезон 3 Серия 7
19 декабря 2014
Джимми Киммел; Tyler The Creator Jimmy Kimmel; Tyler The Creator
Сезон 3 Серия 8
10 января 2015
Поли Д; Рик Спрингфилд Pauly D; Rick Springfield
Сезон 3 Серия 9
17 января 2015
Птица вверх! Bird Up!
Сезон 3 Серия 10
24 января 2015
График выхода всех сериалов
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