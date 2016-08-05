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Шоу Эрика Андре (2012), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Шоу Эрика Андре
Киноафиша Сериалы Шоу Эрика Андре Сезоны Сезон 4

The Eric Andre Show
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 5 августа 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Шоу Эрика Андре»

В 4 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» студию посещает множество настоящих и поддельных музыкальных гостей. Среди них в этом сезоне оказываются: A$AP Rocky, Дэнни Браун, Go Dreamer, Flying Lotus, Ариэль Пинк, О.Г. Мако и Тим Янус. Некоторые из них – действительно талантливые, но малоизвестные музыканты, другие впервые видят инструменты и пришли просто повеселиться под чужими именами, зато среди них иногда оказываются «жемчужины» – настоящие звезды. Жаль, что сам Эрик за своим высокомерием и активным изображением бурной деятельности не в состоянии отличить одних от других, но в этом и заключаются интрига и юмор шоу.

Рейтинг шоу

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8.5 IMDb
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Список серий телешоу Шоу Эрика Андре График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Т.И.; Эбби Ли Миллер T.I.; Abby Lee Miller
Сезон 4 Серия 1
5 августа 2016
Стейси Дэш; Джек Макбрайер Stacey Dash; Jack McBrayer
Сезон 4 Серия 2
12 августа 2016
Хоуи Мандель; Малайзия Парго Howie Mandel; Malaysia Pargo
Сезон 4 Серия 3
19 августа 2016
Тичина Арнольд; Стив Ширрипа Tichina Arnold; Steve Schirripa
Сезон 4 Серия 4
26 августа 2016
Джесси Уильямс; Джиллиан Майклс Jesse Williams; Jillian Michaels
Сезон 4 Серия 5
9 сентября 2016
Уоррен Г; Келли Осборн Warren G; Kelly Osbourne
Сезон 4 Серия 6
16 сентября 2016
Раймонд Круз; Эмбер Роуз Raymond Cruz; Amber Rose
Сезон 4 Серия 7
23 сентября 2016
Крис Джерико; Рой Хибберт; Flavor Flav Chris Jericho; Roy Hibbert; Flavor Flav
Сезон 4 Серия 8
30 сентября 2016
Деннис Родман; Хейли Джоэл Осмент Dennis Rodman; Haley Joel Osment
Сезон 4 Серия 9
7 октября 2016
Джек Блэк; Дженнет Маккарди Jack Black; Jennette McCurdy
Сезон 4 Серия 10
14 октября 2016
График выхода всех сериалов
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