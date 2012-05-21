Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Шоу Эрика Андре (2012), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Шоу Эрика Андре
Киноафиша Сериалы Шоу Эрика Андре Сезоны Сезон 1

The Eric Andre Show
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Шоу Эрика Андре»

В 1 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» ведущие создают пародию на типичные вечерние ток-шоу с приглашенными знаменитостями и маленьким бюджетом. Ганнибал Бюресс активно изображает бурную журналистскую деятельность, в то время как его напарник Эрик Андре путает ему все карты. Этот нервный и холеричный человек, называющий себя шоуменом, постоянно устраивает на съемочной площадке скандалы, поднимает неприличные темы, путает имена гостей, ругается с оператором и всеми возможными способами саботирует съемочный процесс. Смеха добавляют звезды, появляющиеся в студии программы, выдающие себя за других людей.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
8.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Шоу Эрика Андре График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Джордж Клуни George Clooney
Сезон 1 Серия 1
21 мая 2012
Рассел Брэнд Russell Brand
Сезон 1 Серия 2
28 мая 2012
Татьяна Али Tatyana Ali
Сезон 1 Серия 3
4 июня 2012
Брэнди Гланвилл Brandi Glanville
Сезон 1 Серия 4
11 июня 2012
Риз Уизерспун Reese Witherspoon
Сезон 1 Серия 5
18 июня 2012
Синдбад Sinbad
Сезон 1 Серия 6
25 июня 2012
Джей-Мо J-Moe
Сезон 1 Серия 7
9 июля 2012
Евангелос Evangelos
Сезон 1 Серия 8
16 июля 2012
Джек Jack
Сезон 1 Серия 9
23 июля 2012
Райан Филипп Ryan Phillippe
Сезон 1 Серия 10
30 июля 2012
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше