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Шоу Эрика Андре (2012), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Шоу Эрика Андре
Киноафиша Сериалы Шоу Эрика Андре Сезоны Сезон 2

The Eric Andre Show
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Шоу Эрика Андре»

Во 2 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» в студии у Эрика по-прежнему творится полная неразбериха. На сей раз к нему в гости приходят для интервью Мария Менунос и Эрик Бальфур, Кристен Риттер и Доминик Монаган, Лу Ферриньо и Джули Браун, Джордж Клуни и Джоди Свитин… однако далеко не все из этих людей действительно оказываются теми, за кого они себя выдают. Абсурдные диалоги, неожиданные нервные срывы, скандалы, интриги, расследования и неудержимый, неконтролируемый юмор – в этой передаче все в лучших традициях Эрика Андре. В качестве музыкальных гостей выступают Айронтом, T-Pain, Джонвейн и другие.

Рейтинг шоу

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8.5 IMDb
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Список серий телешоу Шоу Эрика Андре График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Мария Манунос; Эрик Бальфур Maria Manounos; Eric Balfour
Сезон 2 Серия 1
3 октября 2013
Кристен Риттер; Доминик Монаган Krysten Ritter; Dominic Monaghan
Сезон 2 Серия 2
10 октября 2013
Лу Ферриньо; Джули Браун в центре города Lou Ferrigno; Downtown Julie Brown
Сезон 2 Серия 3
17 октября 2013
Джоди Суитин; Вивика А. Фокс Jodie Sweetin; Vivica A. Fox
Сезон 2 Серия 4
24 октября 2013
Джеймс Ван Дер Бик; Стив-О James Van Der Beek; Steve-O
Сезон 2 Серия 5
31 октября 2013
Винк Мартиндейл; Сара Бернс Wink Martindale; Sarah Burns
Сезон 2 Серия 6
7 ноября 2013
Лэнс Реддик; Гарри Шам мл. Lance Reddick; Harry Shum Jr.
Сезон 2 Серия 7
14 ноября 2013
Джои Фатоне; Ричард Хэтч Joey Fatone; Richard Hatch
Сезон 2 Серия 8
21 ноября 2013
Шанс Рэпер; Мел Б Chance The Rapper; Mel B
Сезон 2 Серия 9
5 декабря 2013
Скотт Портер; Брут Scott Porter; Brutus
Сезон 2 Серия 10
12 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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