The Eric Andre Show (2012), season 3

The Eric Andre Show
Season premiere 7 November 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 30 minutes
"The Eric Andre Show" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» ведущего в его юмористическом шоу навещают с Сет Роген и Аса Акира, Лорен Конрад и Риз Уизерспун, Райан Квантен и даже Бейонсе и Джей-Зи… по крайней мере, сам Эрик искренне в это верит! На самом деле в роли мировых знаменитостей к нему напрашиваются загадочные мошенники. Зато в самый неожиданный момент в студии может появиться настоящая звезда, а «гениальный шоумен» Андре даже не узнает ее, приняв за работника сцены или уборщика. В общем, скучать зрителям этого шоу, как всегда, не приходится. Истина здесь уживается бок о бок с абсурдом, а шарм – с вопиющей грубостью.

8.4
Rate 11 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Seth Rogen; Asa Akira
Season 3 Episode 1
7 November 2014
Lauren Conrad; Reese Witherspoon
Season 3 Episode 2
14 November 2014
Ryan Kwanten; Beyonce & Jay-Z
Season 3 Episode 3
21 November 2014
Jillian Barberie; Victor Ortiz
Season 3 Episode 4
28 November 2014
The Hannibal Buress Show
Season 3 Episode 5
5 December 2014
Wiz Khalifa; Aubrey Peeples
Season 3 Episode 6
12 December 2014
Naturi Naughton; Ryan Phillippe
Season 3 Episode 7
19 December 2014
Jimmy Kimmel; Tyler The Creator
Season 3 Episode 8
10 January 2015
Pauly D; Rick Springfield
Season 3 Episode 9
17 January 2015
Bird Up!
Season 3 Episode 10
24 January 2015
