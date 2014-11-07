В 3 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» ведущего в его юмористическом шоу навещают с Сет Роген и Аса Акира, Лорен Конрад и Риз Уизерспун, Райан Квантен и даже Бейонсе и Джей-Зи… по крайней мере, сам Эрик искренне в это верит! На самом деле в роли мировых знаменитостей к нему напрашиваются загадочные мошенники. Зато в самый неожиданный момент в студии может появиться настоящая звезда, а «гениальный шоумен» Андре даже не узнает ее, приняв за работника сцены или уборщика. В общем, скучать зрителям этого шоу, как всегда, не приходится. Истина здесь уживается бок о бок с абсурдом, а шарм – с вопиющей грубостью.