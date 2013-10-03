Во 2 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» в студии у Эрика по-прежнему творится полная неразбериха. На сей раз к нему в гости приходят для интервью Мария Менунос и Эрик Бальфур, Кристен Риттер и Доминик Монаган, Лу Ферриньо и Джули Браун, Джордж Клуни и Джоди Свитин… однако далеко не все из этих людей действительно оказываются теми, за кого они себя выдают. Абсурдные диалоги, неожиданные нервные срывы, скандалы, интриги, расследования и неудержимый, неконтролируемый юмор – в этой передаче все в лучших традициях Эрика Андре. В качестве музыкальных гостей выступают Айронтом, T-Pain, Джонвейн и другие.