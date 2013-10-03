Menu
The Eric Andre Show (2012), season 2

The Eric Andre Show season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Eric Andre Show Seasons Season 2

The Eric Andre Show
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 30 minutes
"The Eric Andre Show" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» в студии у Эрика по-прежнему творится полная неразбериха. На сей раз к нему в гости приходят для интервью Мария Менунос и Эрик Бальфур, Кристен Риттер и Доминик Монаган, Лу Ферриньо и Джули Браун, Джордж Клуни и Джоди Свитин… однако далеко не все из этих людей действительно оказываются теми, за кого они себя выдают. Абсурдные диалоги, неожиданные нервные срывы, скандалы, интриги, расследования и неудержимый, неконтролируемый юмор – в этой передаче все в лучших традициях Эрика Андре. В качестве музыкальных гостей выступают Айронтом, T-Pain, Джонвейн и другие.

TV Show rating

8.4
Rate 11 votes
The Eric Andre Show List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Maria Manounos; Eric Balfour
Season 2 Episode 1
3 October 2013
Krysten Ritter; Dominic Monaghan
Season 2 Episode 2
10 October 2013
Lou Ferrigno; Downtown Julie Brown
Season 2 Episode 3
17 October 2013
Jodie Sweetin; Vivica A. Fox
Season 2 Episode 4
24 October 2013
James Van Der Beek; Steve-O
Season 2 Episode 5
31 October 2013
Wink Martindale; Sarah Burns
Season 2 Episode 6
7 November 2013
Lance Reddick; Harry Shum Jr.
Season 2 Episode 7
14 November 2013
Joey Fatone; Richard Hatch
Season 2 Episode 8
21 November 2013
Chance The Rapper; Mel B
Season 2 Episode 9
5 December 2013
Scott Porter; Brutus
Season 2 Episode 10
12 December 2013
TV series release schedule
