Лазарь , 1 сезон

Lazarus
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Лазарь»

В 1 сезоне сериала «Лазарь» изможденный молодой человек блуждает по железнодорожным путям. Оказывается, что тринадцать лет назад он и его сестра пропали без вести, предположительно, став жертвами печально известного серийного убийцы Юрека Уолтера. За расследование дела принимается детектив Сага Бауэр, который готов на все, чтобы отыскать пострадавшую от рук убийцы девушку. Он отправляется под прикрытием в психиатрическую больницу строгого режима, где Уолтер содержится с момента его ареста. Инспектор собирается втереться в доверие к подозреваемому и выведать его страшные тайны.

