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Королевы Юрсхольма 2023 - 2025, 2 сезон
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Сериалы
Королевы Юрсхольма
Сезоны
Сезон 2
Barracuda Queens
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
5 июня 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
6
Продолжительность сезона
3 часа 12 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.5
IMDb
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Список серий сериала Королевы Юрсхольма
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Не останусь в этом дурдоме
Jag kan inte bo i det där dårhuset
Сезон 2
Серия 1
5 июня 2025
Нам в жизни квартиру не купить
Vi kommer aldrig ha råd med våningen
Сезон 2
Серия 2
5 июня 2025
Мне так надоело быть бедной
Jag är väldigt trött på att vara fattig
Сезон 2
Серия 3
5 июня 2025
Наша картина у них?
Tog de vår tavla?
Сезон 2
Серия 4
5 июня 2025
Я подсыпала снотворное Никласу
Jag har drogat Niklas
Сезон 2
Серия 5
5 июня 2025
Помнишь, в машине Йеспера нашли волосы
Du vet det där hårstråt i Jespers bil
Сезон 2
Серия 6
5 июня 2025
График выхода всех сериалов
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