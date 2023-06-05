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Королевы Юрсхольма 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Королевы Юрсхольма
Киноафиша Сериалы Королевы Юрсхольма Сезоны Сезон 1

Barracuda Queens
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королевы Юрсхольма»

В 1 сезоне сериала «Королевы Юрсхольма» события разворачиваются в богатом пригороде Стокгольма – Юрсхольме. Здесь в своих частных особняках проживают самые известные, обеспеченные и привилегированные семьи Швеции. Однако именно здесь неожиданно для всех, под покровом достатка и красоты зарождается опасная женская банда «Королевы Барракуды». Полиция сбивается с ног, пытаясь поймать и вывести на чистую воду серийных грабительниц, скрывающих лица под масками. Но никто не может даже представить, что эти девушки – послушные дочери и идеальные ученицы частных школ, которым надоел гнет богатеньких родителей.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Королевы Юрсхольма График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Зря мы в Бостад поехали Fan vad jag ångrar Båstad
Сезон 1 Серия 1
5 июня 2023
Ты же девушка, это всё меняет Du är ju tjej, det är annorlunda
Сезон 1 Серия 2
5 июня 2023
Я хочу больше денег Jag vill ha mer pengar
Сезон 1 Серия 3
5 июня 2023
Выпьем за то, чтобы больше не ссориться Skål för att vi aldrig ska bli ovänner mer
Сезон 1 Серия 4
5 июня 2023
Я тебя не боюсь! Jag är inte rädd för dig!
Сезон 1 Серия 5
5 июня 2023
Вы любите шампанское? Gillar du champagne?
Сезон 1 Серия 6
5 июня 2023
График выхода всех сериалов
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