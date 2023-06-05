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Постер сериала Королевы Юрсхольма
Киноафиша Сериалы Королевы Юрсхольма Сезоны

Королевы Юрсхольма, список сезонов

Barracuda Queens
Год выпуска 2023
Страна Швеция
Эпизод длится 32 минуты
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

0.0
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6.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Королевы Юрсхольма»
Королевы Юрсхольма - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 5 июня 2023
 
Королевы Юрсхольма - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 5 июня 2025
 
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