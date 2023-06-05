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Королевы Юрсхольма
Сезоны
Королевы Юрсхольма, список сезонов
Barracuda Queens
Год выпуска
2023
Страна
Швеция
Эпизод длится
32 минуты
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.5
IMDb
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Список сезонов сериала «Королевы Юрсхольма»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
5 июня 2023
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
5 июня 2025
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