Сериал Duster – это криминальный шпионский детектив о первой в истории чернокожей женщине – агенте ФБР. События разворачиваются в 1972 году, когда на юго-западе Соединенных Штатов объявляется новый крайне опасный преступный синдикат. Растущий трафик оружия и наркотиков, участившиеся ограбления и убийства, разрастающаяся сеть мелких преступников, связанных с этой мафией, – все это не дает покоя федералам. Главная героиня нанимает бесстрашного водителя, чтобы в одиночку отправиться в логово мафиози.