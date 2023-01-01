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Киноафиша Сериалы Duster

Duster ( - …)

Duster
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис HBO Max
О чем сериал

Сериал Duster – это криминальный шпионский детектив о первой в истории чернокожей женщине – агенте ФБР. События разворачиваются в 1972 году, когда на юго-западе Соединенных Штатов объявляется новый крайне опасный преступный синдикат. Растущий трафик оружия и наркотиков, участившиеся ограбления и убийства, разрастающаяся сеть мелких преступников, связанных с этой мафией, – все это не дает покоя федералам. Главная героиня нанимает бесстрашного водителя, чтобы в одиночку отправиться в логово мафиози.

В ролях
В ролях
Джош Холлоуэй
Джош Холлоуэй
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Корбин Бернсен
Корбин Бернсен
Грег Гранберг
Грег Гранберг
Рэйчел Хилсон
Рэйчел Хилсон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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