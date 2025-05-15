Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Дастер 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дастер
Киноафиша Сериалы Дастер Сезоны Сезон 1

Duster
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 мая 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дастер»

В 1 сезоне сериала Duster действие происходит в Соединенных Штатах в 1972 году. Это время оказывается неспокойным для государства: на юго-западе страны появляется и начинает стремительно развиваться новая преступная сеть. Синдикат поглощает более мелкие банды, в разы увеличивает наркотрафик, начинает ввозить в страну оружие. Числящихся за этими людьми преступлений уже не счесть, однако ни обычная полиция, ни федералы не могут выйти на главаря сети. У первой в ФБР чернокожей женщины-агента есть свои соображения на этот счет, но начальство не хочет к ней прислушаться. Тогда она нанимает отвязного частного таксиста и на пару с ним отправляется в логово мафии.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Дастер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Балтимор меняет все Baltimore Changes Everything
Сезон 1 Серия 1
15 мая 2025
Подозрительные умы Suspicious Minds
Сезон 1 Серия 2
22 мая 2025
Знакомство по одежке Meet by the Clothes
Сезон 1 Серия 3
29 мая 2025
Кримуналус Велоцитус Суперсоникус Crimunalus Velocitus Super-Sonicus
Сезон 1 Серия 4
5 июня 2025
Восхитительный Свет и Слава Ravishing Light and Glory
Сезон 1 Серия 5
12 июня 2025
Встречают по одёжке Meet by the Clothes
Сезон 1 Серия 6
19 июня 2025
K-129
Сезон 1 Серия 7
26 июня 2025
66 Рено Сплит 66 Reno Split
Сезон 1 Серия 8
3 июля 2025
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше