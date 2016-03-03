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Курс выживания с Беаром Гриллсом (2015), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Курс выживания с Беаром Гриллсом
Киноафиша Сериалы Курс выживания с Беаром Гриллсом Сезоны Сезон 2

Bear Grylls: Mission Survive 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Курс выживания с Беаром Гриллсом»

Во 2 сезоне шоу «Курс выживания с Беаром Гриллсом» на этот раз семь звезд в сопровождении Беара Гриллса отправляются в опасный 12-дневный поход. Им предстоит преодолеть немало испытаний в пустыне Южной Африки. Герои пройдут через горы, отыщут пищу в дикой среде, построят убежища и разожгут огонь. В состав команды вошли актер Нил Моррисси, судья «Танцев на льду» Джейсон Гардинер, актриса Мишель Коллинз, звезда сцены Саманта Баркс, бывший футболист сборной Англии Стюарт Пирс, актриса Челси Хили и капитан женского клуба «Арсенал» Алекс Скотт. Путешествие начинается с воздушного подъемника, который доставляет их в самое сердце Бушвельда.

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6.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона телешоу «Курс выживания с Беаром Гриллсом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
3 марта 2016
Выпуск 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
10 марта 2016
Выпуск 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
17 марта 2016
Выпуск 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
24 марта 2016
Выпуск 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
31 марта 2016
Выпуск 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
7 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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