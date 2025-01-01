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Курс выживания с Беаром Гриллсом
Сезоны
Курс выживания с Беаром Гриллсом, список сезонов
Bear Grylls: Mission Survive
16+
Год выпуска
2015
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
ITV
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Список сезонов телешоу «Курс выживания с Беаром Гриллсом»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
20 февраля 2015 - 3 апреля 2015
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
3 марта 2016 - 7 апреля 2016
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