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Курс выживания с Беаром Гриллсом, список сезонов

Bear Grylls: Mission Survive 16+
Год выпуска 2015
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV

Рейтинг шоу

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6.7 IMDb
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Список сезонов телешоу «Курс выживания с Беаром Гриллсом»
Курс выживания с Беаром Гриллсом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 20 февраля 2015 - 3 апреля 2015
 
Курс выживания с Беаром Гриллсом - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 3 марта 2016 - 7 апреля 2016
 
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