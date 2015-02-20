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Курс выживания с Беаром Гриллсом (2015), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Курс выживания с Беаром Гриллсом
Киноафиша Сериалы Курс выживания с Беаром Гриллсом Сезоны Сезон 1

Bear Grylls: Mission Survive 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Курс выживания с Беаром Гриллсом»

В 1 сезоне шоу «Курс выживания с Беаром Гриллсом» Беар Гриллс берет 8 знаменитостей в суровые тропики Центральной Америки, где они будут соревноваться друг с другом во время 12-дневной экспедиции, которая превратится в настоящую борьбу на выживание. В тропических лесах Коста-Рики звездам предстоит научиться ориентироваться в труднопроходимой местности, строить убежища, разводить огонь и питаться пищей, добытой самостоятельно. Гриллс хочет исследовать один из самых известных ландшафтов Англии, Йоркшир-Дейлс. Звезды должны переплыть беспокойную реку, чтобы добраться до своего лагеря, построить укрытия и поужинать.

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «Курс выживания с Беаром Гриллсом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2015
Выпуск 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2015
Выпуск 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2015
Выпуск 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2015
Выпуск 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2015
Выпуск 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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