В 3-м сезоне шоу «Рисуя с Джоном» художник устраивается за своим рабочим столом, чтобы показать зрителям сложные акварельные техники. Вместе с рисованием он делится своими размышлениями о разных вещах. В одном из выпусков Джон недоволен луной, которая не вышла из-за тучи, чтобы он нарисовал ее, и читает лекцию о современном театре. Затем Джон встречает пилота в состоянии алкогольного опьянения и решает, что летать с ним вполне безопасно. Тем временем его соведущая Энн Мэри рассказывает, как она делает картофель. В заключительной серии Джон рассказывает о посещении Мировой серии 1962 года со своим отцом.