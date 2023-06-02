Menu
Season premiere 2 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
В 3-м сезоне шоу «Рисуя с Джоном» художник устраивается за своим рабочим столом, чтобы показать зрителям сложные акварельные техники. Вместе с рисованием он делится своими размышлениями о разных вещах. В одном из выпусков Джон недоволен луной, которая не вышла из-за тучи, чтобы он нарисовал ее, и читает лекцию о современном театре. Затем Джон встречает пилота в состоянии алкогольного опьянения и решает, что летать с ним вполне безопасно. Тем временем его соведущая Энн Мэри рассказывает, как она делает картофель. В заключительной серии Джон рассказывает о посещении Мировой серии 1962 года со своим отцом.

 

7.6
Rate 11 votes
Hermits Unite
Season 3 Episode 1
2 June 2023
Potato
Season 3 Episode 2
9 June 2023
The Sea Monster
Season 3 Episode 3
16 June 2023
My Friend Flea
Season 3 Episode 4
23 June 2023
How the Music Is Made
Season 3 Episode 5
30 June 2023
The Night Hunters
Season 3 Episode 6
7 July 2023
