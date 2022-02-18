Menu
Painting with John (2021), season 2

Painting with John season 2 poster
Painting with John 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
"Painting with John" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Рисуя с Джоном» музыкант и художник Джон Лури продолжает рассказывать, как чувствовать искусство и весь мир. Новый сезон предлагает зрителям еще больше историй из вдохновляющей жизни героя. Рисование, как и в прошлый раз, противоречит всяким правилам и техникам, зато оно напоминает веселое, живое и увлекательное приключение. Одновременно с этим Лури рассказывает о новых технологиях в театре, вспоминает, как Джоуи Рамон помахал ему рукой, и пугает людей на велосипедах, желая доказать им, что жизнь прекрасна. Также Лури встречает пьяного пилота и решает, что летать с ним совершенно безопасно.

TV Show rating

7.6
Rate 11 votes
"Painting with John" season 2 list of episodes. TV series release schedule
What?
Season 2 Episode 1
18 February 2022
Children Kicking Hamburger All Over the Highway
Season 2 Episode 2
25 February 2022
The Bugs Are Winning
Season 2 Episode 3
4 March 2022
Your Hands Have Turned into Lightbulbs
Season 2 Episode 4
11 March 2022
Small Car
Season 2 Episode 5
18 March 2022
Old Man Dancing
Season 2 Episode 6
25 March 2022
