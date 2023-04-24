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Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте
Киноафиша Сериалы Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте Сезоны Сезон 1

Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте»

В 1 cезоне сериала «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» история начинается в 90-е годы прошлого века, когда студент петербургского реставрационного училища Миша Горшенев решает связать свою жизнь с музыкой. Он вводит в нашей стране моду на панк-рок и доказывает всему миру, что необязательно быть привилегированным, гламурным и богатым человеком, чтобы возглавлять вершины всех хит-парадов. Михаил знакомится с единомышленником Андреем Князевым, и вместе они создают легендарный музыкальный коллектив «Король и Шут». В байопик входят интервью с матерью и братом Горшенева, а также с его самыми близкими друзьями и соратниками по группе.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
График выхода всех сериалов
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