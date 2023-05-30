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Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном (2019), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном
Киноафиша Сериалы Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном Сезоны Сезон 3

I Think You Should Leave with Tim Robinson 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 30 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном»

В 3 сезоне сериала «Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном» герои продолжают влипать в самые немыслимые ситуации и выходить из них не менее удивительными способами. Пока начинающий водитель безуспешно пытается занять свое место на парковке, заядлый игрок бросает вызов правилам рулетки. Вечер свиданий в баре, оформленном в космической тематике, заканчивается выходом в открытый космос для одной из парочек. Шоу подражателей знаменитостям выходит на новый уровень сходства с оригиналом. А офисный сотрудник низшего звена пользуется тем, что его случайно перепутали с более влиятельным коллегой.

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Список серий телешоу Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
ЗЕМЛЯ СКАЗАЛА МНЕ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ВЕЛИКОЕ. THAT WAS THE EARTH TELLING ME I’M SUPPOSED TO DO SOMETHING GREAT.
Сезон 3 Серия 1
30 мая 2023
Я МОГУ ДЕЛАТЬ ВСЁ ЧТО ЗАХОЧУ. I CAN DO WHATEVER I WANT.
Сезон 3 Серия 2
30 мая 2023
СКЛЕЙКА: МЫ ГОВОРИМ ОБ ЭТОМ НА ТВОЕМ МАЛЬЧИШНИКЕ. CUT TO: WE’RE CHATTING ABOUT THIS AT YOUR BACHELOR PARTY.
Сезон 3 Серия 3
30 мая 2023
ПОЭТОМУ КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА Я ХОЧУ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ, Я СПРАШИВАЮ СЕБЯ: «ПОГОДИТЕ, ЧТО ЭТО?» SO NOW EVERY TIME I’M ABOUT TO DO SOMETHING I REALLY WANT TO DO, I ASK MYSELF, “WAIT A MINUTE, WHAT IS THIS?”
Сезон 3 Серия 4
30 мая 2023
НЕ ГОВОРИТЕ «РАССЛАБИТЬСЯ», А РЕАЛЬНО РАССЛАБЬТЕСЬ. DON’T JUST SAY “RELAX,” ACTUALLY RELAX.
Сезон 3 Серия 5
30 мая 2023
КОГДА Я ВПЕРВЫЕ ПОДУМАЛ ОБ ЭТОМ, ТЫ ДАЖЕ НЕ ПОПЫТАЛСЯ ВЫСЛУШАТЬ — СРАЗУ РАЗОЗЛИСЯ. WHEN I FIRST THOUGHT OF THIS YOU DIDN’T EVEN HAVE HANDS UP THERE — YOU WERE JUST WALKING STRAIGHT UP THE WALL.
Сезон 3 Серия 6
30 мая 2023
График выхода всех сериалов
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